Organize Suç Örgütü Yöneticisi Muhammed Yakut İçin Duisburg'da Cenaze Töreni Düzenlendi

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Hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevinden tahliye olduktan kısa süre sonra ölen Muhammed Yakut'un cenaze töreni Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlendi. Törene firari FETÖ'cü Savcı Zekeriya Öz de katıldı.

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden yakalama kararı bulunan ve geçtiğimiz günler ölen Muhammed Yakut için Almanya'nın Duisburg kentinde cemevinde tören düzenlendi.

Hollanda'da 30 Haziran'da cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra ölen Muhammed Yakut için Almanya'nın Duisburg kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yakut'un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı. Cenaze törenine firari FETÖ'cü Savcı Zekeriya Öz de katıldı.

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, Eylül 2023'te İspanya'da yakalanmıştı. - DUİSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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