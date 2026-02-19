Haberler

Nazilli Devlet Hastanesi'nde organ bağışı farkındalık eğitimi

Nazilli Devlet Hastanesi, organ bağışı ve nakli konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, sağlık çalışanlarına organ bağış süreçleri ve donör yönetimi hakkında bilgi verdi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde organ bağışı ve nakli konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yüz yüze eğitim programı düzenlendi.

Toplumda organ bağışına yönelik bilincin güçlenmesine katkı sağlaması, kadaverik ve canlı donör bağış oranlarının yükseltilmesinin hedeflendiği programa hastanenin 2. ve 3. basamak yoğun bakım çalışanları ile entegre hastanelerin personelleri katıldı. Eğitim, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Hamza Nakır tarafından verildi. Programda organ bağışı süreci, beyin ölümü tanısı, donör yönetimi ve bakımı, koordinasyon süreçleri ile sağlık çalışanlarının bu süreçteki rolü detaylı şekilde ele alındı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, organ bağışının hayat kurtaran bir süreç olduğuna dikkat çekerek vatandaşların bağış beyanlarını e-Nabız sistemi üzerinden, e-Devlet kimlik doğrulaması ile hızlı ve güvenli şekilde yapabileceklerini hatırlattı. - AYDIN

