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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar atandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 2023 yılından bu yana Ordu İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin edildi. Ordu Emniyet Müdürlüğüne ise Ahmet Acar atandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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