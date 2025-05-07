Ordu'da Trafik Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ordu'da trafik farkındalık etkinliği

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulamalı trafik farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımı, kask takma zorunluluğu ve alkolün etkileri gibi konulara dikkat çekildi.

Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde yapılan etkinliğe katılan Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve ilçe protokolü, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak çeşitli hediyeler dağıttı. Motosiklet kullanıcılarına kask ve yelek hediye edilirken, güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Simülasyon gözlüğüyle uygulama

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "alkol simülasyon gözlüğü" uygulaması ise etkinliğe damga vurdu. Protokol üyeleri ve öğrenciler gözlüğü takarak penaltı atışı yaptı. Topa isabet ettirilememesi, alkolün görme ve koordinasyon üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle UNIPORT mevkiindeki yaya geçidinden geçerek yaya güvenliğine dikkat çekti. Protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.