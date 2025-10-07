Haberler

Ordu'da Öğrencilerden Filistin İçin Anlamlı Etkinlik

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki Kıran Mahallesi İlkokulu öğrencileri, Filistin ve Gazze'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla barış temalı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Kıran Mahallesi İlkokulu öğrencileri, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bahçede oluşturulan Filistin renkleri ve 'Gazze' yazısı, minik yüreklerin barışa uzanan sessiz çağrısına dönüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen programda öğrenciler, Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Minik ellerde dalgalanan bayraklar, iki milletin ortak vicdanını yan yana taşıdı.

Etkinliğe Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Şube Müdürleri Muhammet Ancaza ve Hatice Timirturkan, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, "Filistin'deki her çocuk, bizim evlatlarımızın kardeşidir; onların gözyaşı, bizim yüreğimizden süzülür. Bugün Kıran Mahallesi'nde, en küçük okulumuzun bahçesinde duyduğumuz çocuk sesleri, adaletin ve insanlığın yankısı oldu. Coğrafyalar farklı olsa da çocukların gözyaşı aynıdır. Bu ülkenin çocukları, vicdanın ve barışın bayrağını taşıyacak kadar güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin elleriyle çizdikleri bayraklar ve barış temalı mesajlarla sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
