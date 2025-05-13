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Ordu'da Genç Kadının Ölümü Üzerine Eşi Tutuklandı

Ordu'da Genç Kadının Ölümü Üzerine Eşi Tutuklandı
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki genç kadının ağaçta asılı halde bulunmasının ardından, gözaltına alınan kocası C.A. tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, kocanın eşine şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.

Ordu'da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki genç kadının evinin yanındaki ağaçta asılı halde bulunmasının ardından gözaltına alınan kocası tutuklandı.

İlçenin Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs 'Anneler Günü'nde meydana gelen olayda Arzu A. (20), evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu. bunun üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı. Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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