- Operasyona oğullarının ismi verilen şehit ailesi: "Gurur duyduk"

ORDU - Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleritarafından başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J.Uzm. Çvş. İslam Çubuk" operasyonuna oğullarının isminin verilmesinin gururunu yaşıyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 540 personelin görev aldığı operasyona "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J. Uzm. Çvş. İslam Çubuk" adı verildi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 21 Nisan 2017 tarihinde şehit düşen 2 çocuk babası Uzman Çavuş İslam Çubuk'un ailesi, oğullarının ismini operasyona veren devlet yetkililerine teşekkür etti. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, TSK tarafından yürütülen operasyona şehit oğullarının isminin verilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Gurur duydum, devletimiz ve milletimiz var olsun"

Şehit İslam Çubuk'un babası Yahya Çubuk, "İnşallah şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Devletimize güveniyoruz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız. Acımız çok büyük. Hem geçmiş değil hem de geçecek değil. Bu acıyla bu şekilde gideceğiz. Televizyonda operasyonu görür görmez arkadaşlar aradı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Çocuğumun ismiyle operasyon yapmışlar. Televizyonda çevremdekiler de gördü ve herkes beni aramaya başladı. Şehidimizin adına operasyon yapıldığını söylediler ve ben de gurur duydum. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Bizleri yalnız bırakmayan jandarma komutanlığına, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Biz de onları görünce yüreğimize su serpiliyor" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Şehidin annesi Fidan Çubuk ise "Haberlerde görür görmez Samsun'daki oğlum aradı. Oğlum şehit olalı 21 Nisan'da 6 senesi bitiyor. Vatan sağ olsun. Onun hatıralarıyla avunuyoruz. Televizyonda görünce gururlandık" diye konuştu.