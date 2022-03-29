Onikişubat'tan 8 bin eve 500'er liralık Ramazan yardımı - Haberler

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Onikişubat'tan 8 bin eve 500'er liralık Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Onikişubat'tan 8 bin eve 500'er liralık Ramazan yardımı

Onikişubat Belediyesi bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan'da kırsal mahallelerdeki 8 bin aileye 500'er liralık Ramazan yardımı ulaştıracak.

Onikişubat Belediyesi bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan'da kırsal mahallelerdeki 8 bin aileye 500'er liralık Ramazan yardımı ulaştıracak.

Ramazan ayının manevi hazzına uygun şekilde, alan elin veren eli göremeyeceği önemli bir projeyi hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, bu yıl koli dağıtmak yerine ihtiyaç sahiplerine 500'er liralık Sosyal Yardım Kartı verilecek. Kırsal mahallelerdeki 8 bin haneye ulaştırılacak Sosyal Yardım Kartları ile hem vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi istediği şekilde alması hem de rencide olmamaları sağlanacak.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine nasıl iletileceğini mahalle muhtarlarına anlatan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, "Vatandaşlarımız anlaşmalı marketlerden istedikleri şekilde neye ihtiyacı varsa alışverişlerini yapacak. Kimsenin kırılmadığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği şekilde Ramazan ayını idrak edebilmek için Başkanımız Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışacağız. Ramazan ayı bizler için çok önemli. Bu anlamda Ramazan ayının hürmetine yakışır şekilde vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkıda bulunacağız. Muhtarlarımızla da bir araya geldik, kendilerine çalışma prensiplerinin ve yardımların sahiplerine iletilme şekillerini anlattık. Muhtarlarımız mahallelerinde yapacakları çalışmanın ardından bize dönüş yapacaklar ve biz de sosyal yardımların sağlıklı şekilde ailelerimize ulaşması için çaba harcayacağız. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışma oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Yerel, Haberler

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