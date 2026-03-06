Haberler

OMÜ'de Ramazan sofrasında kültürler buluştu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, üniversite yöneticileri ve uluslararası öğrenciler bir araya gelerek Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşadı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen iftar programında üniversite yöneticileri, idari personel ve uluslararası öğrenciler aynı sofrada bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedildiği programda öğrenciler ile üniversite yöneticileri aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptı. Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya geldiği buluşma, kültürel etkileşimin güçlenmesine ve öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında samimi sohbetlerin gerçekleşmesine de vesile oldu. Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için düzenlenen iftar programı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Programa; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Türkiye Bursları Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Yener Aksoy, üniversitenin idari personeli ile farklı ülkelerden gelen çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
