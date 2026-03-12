Haberler

OMÜ'de 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla 2 bin kişilik geleneksel bir toplu iftar programı düzenledi. İftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak akşam ezanı ile beraber yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve üniversite içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel toplu iftar programına 2 bin kişi katıldı.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanları aynı sofrada bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 2 bin kişinin katıldığı iftar programında akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Üniversite mensupları ve öğrenciler aynı sofrada iftar yaparak Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Programda konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Üniversitemizde geleneksel iftar programımızı idrak ettik. Akademik personelimize, öğrencilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Geleneksel iftar programımız 2 bin öğrencimizle kutladık. Öğrenci dostu üniversite kapsamında öğrencilerimizle birlikte iftarımızı açtık" dedi.

Programa ayrıca OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
