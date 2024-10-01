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Oltu'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Oltu'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
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Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla pankart ve sloganlarla bir yürüyüş düzenledi. Etkinlik, ilçe halkında farkındalık oluşturdu ve her ay tekrarlanacağı duyuruldu.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Oltu caddelerinde pankart ve sloganlarla gerçekleştirilen etkinlik, ilçe halkında farkındalık oluşturdu. Yaklaşık iki buçuk kilometre süren yürüyüş, okul önünden başlayarak kale yürüyüş yolundan geçip saat kulesinde dönüş yaparak Erzurum Caddesi'nden tekrar okula döndü.

Oltu Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Yılmaz, yürüyüşün önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, bu tür etkinlikleri gelecekte de sürdüreceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Önser Yeğin ise, sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak her ay bu yürüyüşü tekrarlayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin enerjisi ve katılımcıların olumlu tepkileri, etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi İbn-i Sina erzurum Eğitim Yerel Yaşam Oltu

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