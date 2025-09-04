Oltu'da Gençler Bayrak Sevdasıyla Dağa Tırmandı

Erzurum'un Oltu ilçesine yaşadıkları farklı illerden memleketlerinden gelen bayrak sevdalısı gençler, her yıl 1500 rakımlı Sitare Dağı'na tırmanarak yıpranan Türk bayrağını değiştiriyor.

Oltu ilçesinde adeta geleneksel hale gelen ve gençler tarafından ihmal edilmeyen bayrak değişimi bu yıl farklı manzaralara sahne oldu. Her yıl yıpranma sebebiyle değiştirilen bayrağın bu defa yerinde olmadığını gören gençler, kaldırdıkları dron ile yerini tespit ettiler. 1500 rakımlı dağa tırmanan ve bayrağı düştüğü yerden alan gençler onu tekrar yerine koydular.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gelen Oğuz Akyüz, "Bu yıl bayrağı yerinde göremeyince hemen harekete geçtik ve dron ile yerini bulduk. Oradan aldık. Bayrağımız bu yıl fazla yıpranmamıştı ve küçük bir çalışma ile yeniden göndere çektik" diye konuştu. - ERZURUM