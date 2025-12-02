Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Voleybol İl Birincisi Oldu

Antrenör Muhammet Macit yönetimindeki Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldızlar Voleybol İl Birinciliğinde şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları 2025-2026 sezonu voleybol maçlarında Erzurum'da ipi Oltu Cumhuriyet Ortaokulu göğüsledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından Erzurum Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Okullar arası voleybol il birinciliğinde şampiyonluğu Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Macit yönetimindeki Oltu Cumhuriyet Ortaokulu kazandı. Geçtiğimiz yıl küçükler kategorisinde şampiyon olan Mavi-beyazlı voleybolcular, bu yıl yıldızlar kategorisinde namağlup il şampiyonu olarak grup müsabakalarına gitmeye hak kazandılar.

Hedef Türkiye şampiyonluğu

Geçtiğimiz yıl Erzurum'u Küçükler kategorisinde başarıyla temsil eden Oltu Cumhuriyet Ortaokulu bu sezon Yıldızlar kategorisinde hedefini daha fazla geliştirmenin planlarını yapıyor. Antrenör Muhammet Macit, "Bu yıl en az Türkiye yarı finali oynayıp, oradan da Türkiye finallerine gitmeyi arzuluyoruz. Sporcularıma inancım ve güvenim tam" dedi.

Macit, destekleri için de Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile Okul Müdürü Ömer Sayar ve öğrenci velilerine destekleri için teşekkür etti. - ERZURUM