Oltu Cağ Kebap Salonu'ndan Öğrencilere Anlamlı İkram

Erzurum'un Oltu ilçesinde Hacı Baba Cağ Kebap Salonu anlamlı bir etkinliğe imza attı. İşletme sahibi Kemalettin Mansız ve oğlu İbrahim Mansız, yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 170 öğrenciye Oltu Cağ Kebabı ikramında bulundu.

İş yeri zekatı niyetiyle gerçekleştirilen bu hayır etkinliği, çevre sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Öğrenciler, ikramdan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Vali Çiftçi, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü işletme sahiplerine teşekkür ederek, "Allah hayrınızı kabul etsin," temennisinde bulundu.

Toplumsal dayanışma örneği sergileyen etkinlik, öğrencilerin ve katılımcıların yüzünü güldürdü. - ERZURUM