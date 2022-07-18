Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı'nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı. Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar ELAZIĞ - Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı'nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı. Keban'da bir grup arkadaş, hafta sonu balık tutmak amacıyla Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Uzun süre balık tutmaya çalışan arkadaşlar, oltalarındaki hareketliliği fark edince oltayı çekmeye başladı. Oltalarına büyük bir balık takıldığını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığındaki turna balığını teknelerine çıkarmayı başardı. Gördükleri balık karşısında hayrete düşen balıkçılar, birbirlerini tebrik etti. İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Yerel Genel Yerel Haberler

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