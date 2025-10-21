Oktay Saral Elazığ Hipodromu'nda Sıfır Atık Projelerini İnceledi

Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ Hipodromu'nu ziyaret ederek sıfır atık ve geri dönüşüm projelerini inceledi. Yapılan çalışmaların çevre bilinci için örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ Hipodromu'nu ziyaret ederek sıfır atık ve geri dönüşüm projelerini inceledi. Saral, yapılan çalışmaların örnek nitelikte olduğunu belirterek Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ve ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Elazığ Hipodromu'nu ziyaret etti. Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik tarafından karşılanan Saral, kurum bünyesinde hayata geçirilen sıfır atık projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kum eleme tesisi, geri dönüşüm parkı, geri dönüşüm kütüphanesi ve Nala Senfoni sergisini gezen Oktay Saral, yapılan çalışmaları yakından inceledi. Saral, Elazığ Hipodromu'nda yürütülen projelerin çevre bilincinin yerelden başlayarak topluma yayılmasında örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.

Elazığ Hipodromu'nda sürdürülen çevre dostu projelerin, doğayı koruma ve sürdürülebilir gelecek bilincini güçlendirme hedefiyle ülke genelindeki uygulamalara ilham verdiği ifade eden Saral, " İlk defa duydum, çok hoşuma gitti, çok memnun oldum. Sevgili müdürümüz hakikaten konularına hakim, çok bilgili, birikimli, donanımlı ve bu işin ehliyetine, liyakatına sahip bir insan. Elazığlıların da bir şansı olduğuna inanıyorum. Başta geri dönüşüm olmak üzere birçok sosyal faaliyetin önemli projelere dönüştüğünü görmek beni mutlu etti. Takım arkadaşlarıyla beraber, ortak akılla bu çalışmaları fiiliyata dökmeleri çok güzel bir şey. Dolayısıyla ben çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Can kulağıyla dinledim. Ama bu konularla ilgili daha çok bilgi almaya da ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim de çok ilgimi çekti. Sadece tek yönüyle biliyordum. Oysa ki çok yönlü, çok insana hitap edebilen, vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak çok güzel projeler yürütülüyor. Ben başta Elazığlılar şahsında, müdürümüze ve ekip arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjinin diğer hipodromlara da yansıyacağına inanıyorum. Türkiye'nin böyle güzel projelere ihtiyacı var" dedi.

Program sonunda Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, Oktay Saral'a hediye takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
