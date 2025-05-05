Oğuzlar'daki Geleneksel Ahşap Ambarlar Zamana Direniyor
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Ağaççamı köyünde yer alan çivisiz ahşap ambarlar, el işçiliği ile yapılmış ve geçmişten günümüze geleneksel yapıları ile dikkati çekiyor. Uzun süre kullanılmasına rağmen sağlamlıklarıyla öne çıkan bu ambarlar, Anadolu mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alıyor.
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki geleneksel çivisiz ahşap ambarlar, onlarca yıldır zamana direniyor.
Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde bulunan geleneksel ahşap ambarlar ve ahırlar, adeta tarihe tanıklık ediyor. Çivi kullanmadan, el işçiliğiyle yapılan ve geçmişte, tahıl ve hayvansal ürünlerin saklanılması için kullanılan ahşap ambarlar, uzun süredir kullanılmasına rağmen adeta ayakta duruyor. Sağlamlıklarıyla dikkat çeken ambarlar, Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi konumunda bulunuyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel