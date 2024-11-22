Öğretmenler çizdi, Aybüke öğretmenin anısına sergi açıldı

Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına resim sergisi açıldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına karma resim sergisi açıldı. İl merkezindeki bir AVM'de açılan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen, Fatih Tophan, Tahir Demir, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Sergide merkez ve ilçelerde görev yapan 25 resim öğretmeninin kendi fırçalarından çıkan birbirinden güzel 41 tablo ile yer aldı.

Sergi ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, "Sergide öğretmenlerimizin fırçalarından çıkan bir birinden değerli eseler yer alıyor. Bu serginin en önemli özelliği de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına yapılmasıdır. Bu vesileyle sergiye emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Şehit Öğretmenimizin anısını yaşattıkları için kendilerini kutluyorum" dedi.

Sergi 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. - ÇORUM