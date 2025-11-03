Öğretmenden Öğrencisine Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Kocaçoban Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Yuhna Demir, 3. sınıf öğrencisi Jiyan Çiftçi için doğum günü sürprizi hazırladı. Habersiz yapılan sürpriz hem öğrenciyi hem de sınıfı duygulandırdı.

Diyadin ilçesine bağlı Kocaçoban Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Jiyan Çiftçi için öğretmeni Yuhna Demir tarafından doğum günü kutlaması düzenlendi. Ders işlendiği sırada öğrencisini gizlice video kaydına alan öğretmen Demir, küçük bir hediye ile öğrencisine unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan minik Jiyan, öğretmenine kendi el yazısıyla duygusal bir not yazarak teşekkür etti. Küçük öğrenci notunda, "Bu hediyeyi çok sevdim, teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel Yuhna öğretmenim." ifadelerine yer verdi.

Sınıfta duygusal anlara neden olan bu anlamlı sürpriz, diğer öğrenciler tarafından da alkışlarla karşılandı. Köy okulunun mütevazı ortamında yaşanan olay, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki sevgi dolu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. - AĞRI