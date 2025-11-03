Haberler

Öğretmenden Öğrencisine Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Öğretmenden Öğrencisine Duygusal Doğum Günü Sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Kocaçoban Köyü İlkokulu'nda öğretmen Yuhna Demir, 3. sınıf öğrencisi Jiyan Çiftçi için hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşattı. Öğrencisi için hazırladığı hediye ile minik Jiyan'ı mutlu eden öğretmen, eğitimde sevgi dolu ilişkilerin önemini bir kez daha vurguladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Kocaçoban Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Yuhna Demir, 3. sınıf öğrencisi Jiyan Çiftçi için doğum günü sürprizi hazırladı. Habersiz yapılan sürpriz hem öğrenciyi hem de sınıfı duygulandırdı.

Diyadin ilçesine bağlı Kocaçoban Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Jiyan Çiftçi için öğretmeni Yuhna Demir tarafından doğum günü kutlaması düzenlendi. Ders işlendiği sırada öğrencisini gizlice video kaydına alan öğretmen Demir, küçük bir hediye ile öğrencisine unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan minik Jiyan, öğretmenine kendi el yazısıyla duygusal bir not yazarak teşekkür etti. Küçük öğrenci notunda, "Bu hediyeyi çok sevdim, teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel Yuhna öğretmenim." ifadelerine yer verdi.

Sınıfta duygusal anlara neden olan bu anlamlı sürpriz, diğer öğrenciler tarafından da alkışlarla karşılandı. Köy okulunun mütevazı ortamında yaşanan olay, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki sevgi dolu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.