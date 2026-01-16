Haberler

Öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi büyük beğeni topladı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığının Dönem Sonu Faaliyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Dizelerden Gönüllere' adlı şiir dinletisi ile etkileyici bir performans sergiledi.

Hocalar Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katılım sağladı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Düzgün koordinesindeki dinletide görev alan öğrenciler tarafından, Türk edebiyatında milli-manevi duyarlılığı yansıtan, memleket temine yer veren ve bireysel temaları işleyen 12 güçlü kalemden seçme şiirler okundu. Program finalinde tüm öğrencilerin Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü koro halinde söylemesiyle selamlama yapıldı. Etkinlik sonunda Okul Müdürü Mehmet Aksoy, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sunarken öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımlarının düşünmeyi, sorgulamayı ve empatiyi beslediğini; şiirin farklı duyguları ortak bir paydada buluşturan birleştirici bir yönü olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
