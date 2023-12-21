Üye Girişi
Haberler

Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi

Güncelleme:
Abone Ol

En uzun geceyi Sinop'ta geçirecek üniversite öğrencileri duygularını dile getirdi. Her biri farklı yerlerden gelen öğrenciler Sinop hakkındaki fikirlerini ve en uzun gece ile ilgili temennilerini ifade etti.

Öğrencilerin gözünden yılın en uzun gecesi

SİNOP - En uzun geceyi Sinop'ta geçirecek üniversite öğrencileri duygularını dile getirdi. Her biri farklı yerlerden gelen öğrenciler Sinop hakkındaki fikirlerini ve en uzun gece ile ilgili temennilerini ifade etti.

Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'nin şehirlerine göre ise en uzun geceye Sinop şahitlik edecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzarken, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

Üniversite öğrencisi İsmail Öztürk yaptığı açıklamada Sinop'un her gecesinin güzel olduğunu vurguladı. Öztürk, "Bu gece uzun olduğu için ayrı güzel olacak. Sinop'ta dördüncü senem üniversite öğrencisiyim. Bu sene uzun olacağı için güzel bir gece olacak. Sinop'un havası da yavaştan soğumaya başladı. Türkiye'nin en kuzeyi de olduğu için Sinop ayrı bir uzun gece olacak" dedi.

Üniversite öğrencisi Semih Kapçak, "Türkiye'nin en mutlu şehrinde bizde en uzun geceyi burada dışarıda olarak güzel bir gece geçirmek istiyoruz. Ben Samsun'dan geliyorum zaten Karadenizliyiz. Karadeniz'deki geceler bir başka oluyor. Bir başka güzeldir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Aralık Sinop Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Okulların ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title