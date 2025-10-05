Öğrencilerden Gazze'ye Destek: Bedenleriyle 'Gazze' Yazdılar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde okul öğrencileri, bedenleriyle ' Gazze' yazıp Sumud Gemisinin koreografi'sini yaptı.

Gölbaşı Belören İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin halkının direnişini simgeleyen Sumud Filosu"na destek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle ' Gazze' yazarak Sumud Gemisinin koreografi'sini çizdi.

Öğrenciler, Sumud Gemisi ve Gazze halkına destek amaçlı yaptığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Birlik ve beraberlik mesajının verdiği, İsrail'e tepkilerin yükseldiği etkinlikle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Göksu yapılan çalışmanın öğrencilerin vicdan ve sorumluluk bilincini geliştirmeye yönelik olduğunu belirterek, "Gençlerimizin dünyada yaşanan acılara kayıtsız kalmaması, onları daha bilinçli bireyler haline getiriyor. Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi. - ADIYAMAN