Öğrenciler tarihimizi ve kültürümüzü tanıyor

Adıyaman'dan 40 öğrenci Türk tarih ve kültürünü öğrenmek için yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan 'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' Projesiyle öğrenciler ülkemizi tanıyacak.

Proje çerçevesinde öğrenciler Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Abdurrahman Şahin tarafından 40 öğrenci gezecekleri illere uğurlandı.

Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Abdurrahman Şahin proje ile ilgili bilgi vererek, "Projemiz çercevesinde şehit ve gazi yakını, derslerinde başarılı, hiç il dışına gitmemiş öğrencilerimden 40 kişi belirledik. Proje ile öğrencilerimiz sırasıyla Ankara'da TBMM, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Hacı Bayram Vali, Ankara Kalesi, Eskişehir'de Porsuk Çayı, şelale park/kent parka, Bursa'da Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Ulu Cami, Kozahan, Tophane, Saat kulesi, Yeşil türbe, Muradiye Külliyesi, Çanakkale'de Kilitbahir, Gelibolu Yarımadası, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Denizcilik Müzesi, Aynalı Çarşı, Truva, İstanbul'da ise Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Galata Kulesi, Mısır Çarşısı, Kız Kulesi, Çamlıca gezecek" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel