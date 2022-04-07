Öğrenciler sofralarına sahip çıkıyor

PEHLİVANKÖY, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası dahilinde öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda israfının önlenmesi ve gıda zehirlenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak adına "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" konulu eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) işbirliği ile 2020 yılında başlatılan kampanya ile ülke genelinde gıda israfının önlenmesi ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ilçede yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde, gıda israfının önlenmesi için yapılabileceklerin yanı sıra, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve depolama kurallarının gıda zehirlenmelerinin önüne geçmesindeki önemi anlatıldı.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık, Gıda İsrafının Önlenmesi ve Gıda Zehirlenmeleri konulu eğitim ve bilgilendirme sunumlarıyla ilgili olarak konuşan Pehlivanköy İlçe Müdürü Ali Doğan, "Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile öğrencilerimizi gıda israfı konusunda bilgilendirmeye çalıştık. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasının çocuklarımız başta olmak üzere toplumun tüm bireyleri tarafından sahiplenilmesini amaçlayarak gerçekleştirdiğimiz sunumlarımız esnasında öğrencilerimizin meraklı ve ilgili olmalarını memnuniyetle karşılayarak, meraklı öğrencilerimizin sorularına içtenlikle cevap verdik. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetine sağladıkları katkılar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - KIRKLARELİ