Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kar üzerinde Türk bayrağı yaparak milli değerlere yönelik farkındalık kazandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri kar üzerine Türk bayrağı yaptı.

Taşlıçay ilçesinde bulunan Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleri eşliğinde kar üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı yaptı. Öğrenciler, etkinlikte hem ekip çalışması deneyimi yaşadı hem de milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda "Bayrak Sevgisi" temalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
