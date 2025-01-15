Öğrenciler 'Hep Otuz Üç Yaşında' Filmini İzledi

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi kapsamında, öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor. Öğrenciler, etkinlik kapsamında İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini konu alan 'Hep Otuz Üç Yaşında' sinema filmini izledi.

Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonuyla lise ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen sinema filmi etkinliğinde, farklı seanslarda lise ve Kur'an kursu öğrencilerine, üniversitenin kültür merkezinde 'Hep Otuz Üç Yaşında' sinema filmi izletildi. Filmi keyifle izleyen öğrenciler, farklı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, filmi beğendiklerini dile getirdiler. - BAYBURT