Öğrenciler helikopter kazasında şehit düşen Selim Karaman'ı dualarla andı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ı dualarla andı.

Tunceli'de 18 Nisan 2017 tarihinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, şehadet yıldönümünde, isminin yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı. Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şehitler adına Hatm-i Şerif okudu. Şehidin Sungurlu ilçesindeki ailesini ziyaret eden öğrenciler, şehit ailesi ile birlikte Sungurlu Şehitliğinde kabir ziyareti gerçekleştirdi. Okulda düzenlenen kampanyayla da Şehit Yavuz Selim Karaman adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapıldı. Anma etkinlikleri, Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen anma programı ile sona erdi. - ÇORUM