Öğrenci Eşyaları İçin İsmine Özel Kaşeler Yayıldı

Öğrencilerin okul eşyalarının karışmaması için üretilen isme özel kaşeler yoğun talep görüyor.

Eskişehir'de baskı işiyle uğraşan Bahadır Ünal, öğrencilerin okul eşyalarının karışmasını önlemek için isme özel kaşe üretmeye başladı. Üretilen kaşe çocukların defter, kalem, çanta ve kıyafetlerinin üzerine kolayca basılabiliyor. Velilere büyük kolaylık sağlarken öğretmenlere de yardımcı olduğunu söyledi.

"En çok ilköğretime giden öğrenciler için tercih ediliyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ünal, "En çok anaokulu ve ilkokula giden öğrenciler için tercih ediliyor. Çocukların eşyaları okulda sık sık kayboluyor veya birbirine karışıyor. Kaşe sayesinde defterlerin, kalemlerin ve kıyafetlerin üzerine isim basılarak bu sorun ortadan kalkıyor" dedi. - ESKİŞEHİR