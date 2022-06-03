Odunpazarı Vadişehir'de Esnaf Yüklü Faturalara Tepkili - Haberler

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen alan çalışmaları ile Odunpazarı'nda bulunan mahalleleri gezmeye devam ediyor. Son olarak Vadişehir Mahallesi'ne giden Kurt, Vadişehir Mahallesi sakinleri ve esnafının derdini, taleplerini dinledi, girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı. Başkan Kurt bir işyerine girdiğinde ise esnafın fatura isyanına şahit oldu. Kurt'u gören esnaf, yüklü gelen elektrik faturalarını Başkan Kurt'a göstererek, "Geçinemiyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Çankaya-Ihlamurkent Mahallesi Alan Çalışmasına katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt ve Çınar, Vadişehir Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Rahmi Çınar ile birlikte Vadişehir Mahallesinde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. Başkan Kurt ve Çınar gittikleri mahallelerde kiminle konuşursa esnafın da mahallelinin de ortak sorunu; ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarının yüksekliği ve işsizlik.

"ELEKTRİĞE VE DOĞAL GAZA SÜREKLİ ZAM GELİYOR,GEÇİNEMİYORUZ"

Başkan Kurt ve Çınar'ın Vadişehir'de girdikleri bir iş yerinde esnaf yüksek faturalara isyan etti. Başkan Kurt'a, yüklü gelen elektrik ve doğalgaz faturasını gösteren esnaf, "Elektriğe ve doğal gaza sürekli zam geliyor, geçinemiyoruz" dedi.

"ESNAFIMIZ YÜKLÜ GELEN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINDAN DERTLİ"

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile Odunpazarı'nda bulunan mahalleleri gezdiklerini anlatan Başkan Kurt, bu mahallelerde esnafla, vatandaşlarla sohbet ederek onların derdini, sıkıntısını dinlediklerini söyledi. Zamların, faturaların, kiralara gelen zamların, enflasyonun herkesin ortak sorunu olduğunun altını çizen Başkan Kurt, "Kimle konuşsak geçinemiyoruz diyor. Kimse ay sonunu getiremiyor. Pazarlarda, marketlerde, manavlarda, kasaplarda fiyatlar el yakıyor. Esnafımız yüklü gelen elektrik ve doğalgaz faturalarından dertli. Kimse de para yok, dolayısıyla da esnaf iş yapamıyor. Kapanan iş yerleri, boş raflar… Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı derin ekonomik krizin en büyük göstergesi. Bunların tek sorumlusu hükümet, onların yanlış ekonomi, tarım, yönetim politikaları. Bu sorunların tek çözümü de sandık. Sandık gelecek ve hemşehrilerimiz, halkımız bu sorunu çözecek" diye konuştu.

ANKA / Yerel