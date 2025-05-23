Odunpazarı'nda Hayır Panayırı Düzenlendi

Odunpazarı'nda Hayır Panayırı Düzenlendi
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Hava Muharip Komutanlığı tarafından düzenlenen hayır panayırında elde edilen gelir vakfa bağışlanacak. Etkinlik, toplumsal dayanışma ve savunma sanayisine katkı bilincini artırmayı amaçlıyor.

Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Hava Muharip Komutanlığı ortaklığında hayır panayırı düzenlendi.

Hayır panayırı Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda gerçekleşti. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören etkinlik Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na destek olmayı hedefleyerek kazanılan tüm gelir vakıfa bağışlanacak. Hayır panayırı içerisinde el emeği ürünler stantları süslerken bir yandan da yapılan taze ev yemekleri katılımcılara sunuldu. Organizasyona her kademedeki okullardan öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Bu anlamlı organizasyon, toplumda milli dayanışma duygusunu pekiştirmek ve savunma sanayisine katkı bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik boyunca TSKGV tarafından kurulan tanıtım ve satış standında, vakıf temsilcileri kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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