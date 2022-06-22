Odunpazarı Belediyesi'nden Arıköy'de Uygulamalı Arıcılık Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği ARIKÖY Projesi'nde, teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler de tamamlandı. Kovan başında yapılan uygulamalı eğitimlerde, kovan kontrolünden, çerçeve hazırlama ve kovana yerleştirme işlemine kadar birçok konu anlatıldı.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası'nın katkıları ile gerçekleştirilen 2022 Yılı Arıcılık Eğitimleri, pandemi koşulları nedeniyle 40'ar kişilik 3 grup halinde yapıldı. Toplamda 120 kişinin katıldığını eğitimlerde, teorik dersler, Eskişehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Er ve Ziraat Teknikeri Muzaffer Söğütkıran tarafından verildi.

Teorik eğitimlerin sona ermesinin ardından pratik eğitimlere geçildi. Pratik eğitimler ise Arıköy' de Ziraat Teknikeri Muzaffer Söğütkıran tarafından verildi. Eğitimde, kovan kontrolü, ana arı kontrolü, zayıf kolonileri birleştirme işlemi, besin kontrolü ve besleme, yağmacılık ve alınacak önlemler, çerçeve hazırlama ve kovana yerleştirme işlemi, gerekli durumda kovanda ikinci katın hazırlanması işlemleri uygulamalı olarak anlatılırken, arı hastalıklarına karşı alınacak önlemler ve ilaç uygulamaları da gösterildi.

ANKA / Yerel