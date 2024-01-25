Odunpazarı Belediyesi Çalışanı Kayıp Çantayı Sahibine Teslim Etti

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Okan Arslan, içinde yaklaşık 30 bin lira olan çantayı sahibine teslim ederek, örnek bir davranışa imza attı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arslan ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bugün, bunu bir kez daha ispat ettiniz" dedi.

Odunpazarı'nda Halk Ekmek Büfesi işleten Esra Çelik, sabah eken saatlerde işe giderken çantasını düşürdü. Çelik'in içinde 7 çeyrek altın, 100 euro, 10 dolar, 3 bin liraya yakın para ve kredi kartlarının olduğu çantasını, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Okan Arslan buldu. Arslan, çantayı bulduktan sonra ekip arkadaşları ile beraber çantanın sahibini aramaya başladı. Sonuç alamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Ardından yapılan çalışmayla çanta, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sahibine ulaşıldı.

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ DÜRÜSTLÜĞÜNE HİÇ KİMSENİN BİR ŞEY DEME ŞANSI YOK"

Olayı öğrenen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çantanın sahibi Esra Çelik, Temizlik İşleri Personeli Okan Arslan ve ekip arkadaşlarını makamında ağırladı. Temizlik İşleri personeline teşekkür eden Başkan Kurt, "Her zaman böyle olun. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bugün, bunu bir kez daha ispat ettiniz. Tekrar kutluyorum sizi. Müdüre de teşekkür ediyorum. Doğru iş yapalım. Biz vatandaşımızın rahat etmesi için varız. Bu da onun küçük bir parçası" dedi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çantasını bulan Odunpazarı Belediyesi personeline teşekkür eden Esra Çelik, çantasını nasıl düşürdüğünü şöyle anlattı:

"Sabahleyin işe giderken minibüse bindim. Minibüsten indim. Karşıdan karşıya geçerken arabalar birden hareket etti. Koşturdum. O ara çantamın askısı kopmuş. Düşürdüm. Büfeye gittim. Sonra büfede para üstü dönmem gerekiyordu. Çantamın olmadığını fark ettim. Sonra esnafları aradım. Bulamadım. Karakola gittim. Daha sonra kahvede diye haber ettiler. Kahveye gittim, bulamadım. Tekrar karakola gittim. İfademi verdim, çıktım. O sırada arkadaş ulaştı. Sonra eksiksiz teslim aldım. Teşekkür ederim kendisine."

"GÖREVİMİ YAPTIM"

Çantayı 07.10 sularında bulduğunu söyleyen Okan Arslan, çantayı yaklaşık 2 saat sonra teslim ettiğini anlattı. Çantanın içindeki karttan Çelik'e ulaştığını belirten Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben çantayı bulduktan sonra servis aracımız geldi. Buna bindik. Şantiyeye gittiğimiz zaman amirlere bildirdim. Çantanın içindeki bir karttan hanımefendi alışveriş yaptığı bir yer varmış da oraya ulaştık. Oradaki arkadaşlar hanımefendiye ulaştı. Böylece kendisiyle iletişim sağladık. Ondan sonra karakolda buluşup teslim ettik."

İnsanlık görevini yerine getirdiğini kaydeden Arslan, "İnsanın normalde böyle davranması lazım. Çalıştığım kurumda da bize her zaman böyle davranmamız söyleniyor. Bizde bu seviyede ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında görevimizi yapıyoruz. Bu bizim insanlık namına görevimiz" diye konuştu.