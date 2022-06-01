Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Haberler

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen alan çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kırmızıtoprak Mahallesi ile başlayan geziler, Osmangazi, Sümer, Büyükdere, Yıldıztepe, Gültepe, Yenikent'in ardından Çankaya ve Ihlamurkent Mahallesi ile devam etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, sorun ve talepleri dinledi, girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Çankaya-Ihlamurkent Mahallesi Alan Çalışmasına katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt ve Çınar, Çankaya ve lhlamurkent Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Rahmi Çınar ile birlikte Çankaya ve lhlamurkent Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. Başkan Kurt, esnafı gezerken karşılaştıkları mahalle sakinleri ile sohbet etti.

"FİYATLAR EL YAKIYOR"

Türkiye'nin ciddi bir yoksulluk ve yönetilememe krizi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Uzun süredir CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile birlikte Odunpazarı'nda bulunan mahallelerimizi geziyor, esnafla, hemşehrilerimizle sohbet ediyoruz. Hemşehrilerimizin derdini, sıkıntısını dinliyoruz. Zamlar, faturalar, kiralar… Herkesin sorunu ortak, geçinemiyoruz diyorlar. Kimse ay sonunu getiremiyor. Pazarlarda, marketlerde, manavlarda, kasaplarda fiyatlar el yakıyor. İnsanlar karnını doyurma derdinde. Bu durumun da tek sorumlusu siyasal iktidar, onların yanlış ekonomi, tarım, yönetim politikaları. Bu sorunların tek çözümü de sandık. Sandık gelecek ve hemşehrilerimiz, halkımız bu sorunu çözecek."

ANKA / Yerel