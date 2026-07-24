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İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

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İran’ın, ABD’nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.

İran'ın, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. NYT'nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi. İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.

Irak Başbakanı Zeydi İran'da temaslarda bulunmuştu

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün İran'a giden Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Pezeşkiyan ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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