Nusret-2026 tatbikatı 6-16 Ekim'de İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın 6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edileceğini bildirdi.

MSB, Türkiye'nin ev sahipliğinde 6-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Nusret-2026 Davet Tatbikatı'na milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerin katılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nusret-2026 Davet Tatbikatı başlıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edilecek Nusret-2026 Davet Tatbikatı, 6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata; milli unsurlarımızın yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler katılacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı