Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

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Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Yerel
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Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bahçelerin bulunduğu ağaçlık bölgede ve sulama kanalı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Yerel

İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

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