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Nuri Demirağ Havalimanı 6 ayda 230 bin yolcuya hizmet verdi

Nuri Demirağ Havalimanı 6 ayda 230 bin yolcuya hizmet verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının haziran ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının haziran ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda haziran ayında 43 bin 827 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 312, taşınan yük miktarı da 365 ton olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde ise 230 bin 687 kişi olarak açıklandı. 6 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği bin 732, taşınan yük miktarı da bin 869 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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