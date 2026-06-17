Haberler

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli yapıldığını duyurdu. 2018'de pulmoner fibroz teşhisi konulan prensesin iyileşme sürecinde olduğu bildirildi.

Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldığını duyurdu.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, akciğer nakli listesine alınmasının ardından ameliyat oldu. Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses'e başarılı şekilde akciğer nakli yapıldığını duyurarak, Veliaht Prenses'in şu anda iyileşme sürecinde olduğunu aktardı.

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki eşi olan Veliaht Prenses Mette-Marit'e 2018'de akciğerlerde yara izine neden olan ve oksijen alımını azaltan kronik bir hastalık olan pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu.

Oslo Üniversite Hastanesi'nden Profesör Are Holm, "Tüm yeni nakil geçiren hastalar gibi, Veliaht Prenses de önümüzdeki birkaç hafta boyunca hastanede kalacak" dedi.

Oslo Üniversite Hastanesi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi üzerine akciğer nakli için bekleme listesine alındığını ve ameliyat olmazsa muhtemelen sadece bir yıl ömrü kaldığını belirtmişti. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı

MİT'ten kritik operasyon! Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı
Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı