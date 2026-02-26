Haberler

Norveç Kralı Harald, hastaneden taburcu oldu

Norveç Kralı Harald, hastaneden taburcu oldu
Güncelleme:
89 yaşındaki Norveç Kralı Harald, İspanya'nın Tenerife Adası'nda tatilde iken enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün taburcu olan Kral Harald, tatiline devam edecek.

Norveç Kralı Harald, İspanya'da tatildeyken enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.

Hastaneye kaldırılan Norveç Kralı Harald, İspanya'nın Tenerife Adası'nda tatildeyken kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu. 89 yaşındaki Kral Harald, geçtiğimiz Salı günü enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı unvanına sahip olan Kral Harald'ın tatiline kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
