Nizip'te Yeni Adli Yıl Açılışı Kutlandı

Gaziantep Nizip ilçesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol'u yeni adli yıl açılışı dolayısı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçedeki adli çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Başsavcı Birol'a isminin yazılı olduğu Türk bayrağı hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
