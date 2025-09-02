Nizip'te Yeni Adli Yıl Açılışı Kutlandı

Gaziantep Nizip ilçesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ile yeni adli yıl açılışı dolayısı ile bir araya geldi.

Gaziantep Nizip ilçesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol'u yeni adli yıl açılışı dolayısı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçedeki adli çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Başsavcı Birol'a isminin yazılı olduğu Türk bayrağı hediye etti. - GAZİANTEP