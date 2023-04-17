Nisan ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

IĞDIR Iğdır'a mart ayından sonra nisan ayında da kar yağdı, yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Kış ayında kar yağışının az olduğu Iğdır'da mart ve nisan ayında kar, ara ara etkili oldu. İki gün önce Iğdır'ın yükseklerinde etkili olan kar yağışı aşağı kesimlere kadar etkisini sürdürdü. Dağlardan bulutların çekilmesi ile bazı alanlarda etkili olan hafif kar yağışının eridiği görüldü. Iğdır ovasını çevreleyen Ağrı Dağı ile Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağlarında kar kalınlığı artarken karı eriyen Pamuk Dağının bazı alanları ise tekrar beyaza büründü.