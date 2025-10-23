Haberler

Nilüfer'de Hayırseverlerden Sağlık ve Eğitim Yatırımları

Güncelleme:
Bursa'da hayırseverler, Nilüfer ilçesine sağlık ve eğitim projeleri için protokoller imzaladı. Feraç Meşe Kur'an Kursu ve Emine-Elif Turhan ile Refika-Nejdet Turhan Aile Sağlığı Merkezi yapımları için destek sağlandı.

Nilüfer ilçesine hayırseverlerden sağlık ve eğitim yatırımları hız kesmiyor.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve hayırsever Mehmet Meşe tarafından Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne 'Feraç Meşe Kur'an Kursu' yapımı için protokole imzalar atıldı. Hayırsever Mehmet Meşe'ye eğitime ve manevi hizmetlere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Ayyıldız, imzalanan protokolün Nilüfer ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca hayırsever Nejdet Turhan tarafından yapımı üstlenilen Ertuğrul ve Fethiye mahallelerine de 'Emine-Elif Turhan ile Refika-Nejdet Turhan Aile Sağlığı Merkezi' için protokol imzalandı. Hayırsever Nejdet Turhan'a sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Ayyıldız, imzalanan protokolün Nilüfer ilçesine hayırlı olmasını diledi. - BURSA

