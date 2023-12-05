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Nilüfer Belediyesi Çalı ve Tahtalı'da kaçak işyerlerini yıktı

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Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Tahtalı Mahalleleri'nde imara aykırı şekilde yapılan kaçak işyerlerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadele devam edecek.

Nilüfer Belediyesi Çalı ve Tahtalı'da tarım alanına imara aykırı şekilde yapılan kaçak işyerlerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi, başta tarım alanları olmak üzere kentin farklı bölgelerinde yapılan kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri bu kez Çalı ve Tahtalı Mahalleleri'nde imara aykırı şekilde yapılan işyerleri için harekete geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlarda ilk olarak Tahtalı Mahallesi'ndeki kaçak yapıya müdahale edildi. 460. Sokak'ta 2 bin metrekare kapalı alana sahip işyeri yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Ekipler daha sonra Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 2 bin 500 metrekarelik fabrikayı yerle bir etti. Zabıta ve çevik Kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımlar sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadelenin süreceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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