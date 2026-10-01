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Niksar Kaymakamı, 73 yaşındaki Bayram Özatalay'a koltuğunu temsili olarak devretti

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Niksar Kaymakamı, 73 yaşındaki Bayram Özatalay'a koltuğunu temsili olarak devretti
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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, kaymakam olmak isteyen 73 yaşındaki Bayram Özatalay'ı makamında ağırladı. Yaşlılar Günü dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Özatalay'a bırakan Perçi, hayalini gerçekleştiren yaşlı misafiriyle sohbet etti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, kaymakam olma dileğinde bulunan 73 yaşındaki Bayram Özatalay'ı makamında ağırladı.

Niksar'da faaliyet gösteren özel bir bakım evinde kalan yaşlılar, 'bir dilek hakkım olsaydı' etkinliği kapsamında dileklerini anlattı. Bakım merkezi işletmecilerinden Sadullah Karataş, yaşlıların dileklerini sosyal medyada paylaştı. Kimi hacca gitmek, kimi kovboy, kimi de muhtar olmak istediğini söylerken, bir kişi ise eşinin hayatta olmasını diledi. 73 yaşındaki Bayram Özatalay da kaymakam olmak istediğini ifade etti. Özatalay'ın dileğini öğrenen Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, kendisini makamında ağırlamak için bakım merkezine makam aracını gönderdi. Kaymakamlığa getirilen Özatalay, Perçi tarafından karşılandı. Yaşlılar Günü dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Özatalay'a bırakan Perçi, yaşlı misafiriyle sohbet etti. Kaymakamlık koltuğuna oturan Özatalay hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi; "Bayram amcamızın bu hayalini öğrendik. Duygulandık. Daha önce 23 nisanda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza koltuğu devrediyorduk. Amcamızın hayalini gerçekleştirmek istedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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