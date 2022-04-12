Niksar'a Nisan karı yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niksar'a Nisan karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Sedat Özata - Yerel
 - Güncelleme:

Niksar'a Nisan karı yağdıTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Niksar'a Nisan karı yağdı

TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Niksar'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. İlçeye 16 km mesafede bulunan Çamiçi yaylası beyaza bürünürken, Nisan ayında yağan kar yayla sakinlerini şaşırttı.

Niksar'a Nisan karı yağdı

Niksar'a Nisan karı yağdı

Niksar'a Nisan karı yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Yerel

Niksar, Nisan, Tokat, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title