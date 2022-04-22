Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor - Haberler

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Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor

Çayırova Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği "Seccadeni Al Gel" programına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da katılarak, vatandaşların sorularını yanıtlayacak.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Çayırova Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği "Seccadeni Al Gel" programına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da katılarak, vatandaşların sorularını yanıtlayacak.

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayına özel 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Çayırova Stadyumu'nda "Seccadeni Al Gel" programı düzenleyecek. İlçe halkının bir arada teravih namazını kılacağı gecede birbirinden önemli isimler yer alacak. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincileri Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete, Mehmet Bilir, Abdurrahman Bozan ile Muhammed Ali Akgün'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mustafa Kaya'nın mevlit okuyacağı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile "Dosta Doğru" sohbeti gerçekleştirecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nihat Hatipoğlu, Pazartesi, Çayırova, Nisan, Yerel, Haberler

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