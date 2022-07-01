Niğdeli Vatandaş: "Çocuklara İşten Gelirken Tek Yumurta Kıracağım, Yokluktan İşte"

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Edikli kabasında yaşayan Safiye Türkcan, "Çocuklara işten gelirken tek yumurta kıracağım, işten gelen çocuklara yokluktan işte. Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Bir yumurta ile iki tane de domates doğrayacağım. Biz büyük aileyiz, çocuklar işten geldi bunu yiyecek. Yumurta ile öğün geçireceğiz" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in dün ziyaret ettiği Edikli Kasabası'nda yaşayan Safiye Türkcan, çocuklara işten gelirken sadece tek yumurta ve iki domates verebileceğini söyledi. Safiye Türkcan, şöyle konuştu:

"PERİŞAN ETTİLER TÜRKİYE'Yİ, ÇİFTÇİMİZİ BATIRDI, HALKIMIZI BATIRDI"

"Çocuklara işten gelirken tek yumurta kıracağım, işten gelen çocuklara yokluktan işte. Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Bir yumurta ile iki tane de domates doğrayacağım. Biz büyük aileyiz, çocuklar işten geldi bunu yiyecek. Yumurta ile öğün geçireceğiz. Bu hale düştük çocukların haline bak, gençlerimizin haline bak. Aldığımız hep gidiyor gübre, mazot, cereyan... Elimizde doğru düzgün para kalmıyor. Böyle adalet de olmaz böyle devlet de olmaz Türkiye'nin bu hale düştüğüne de kimse inanmaz."

Fatma Aktaş isimli yurttaş ise şikayetlerini şöyle anlattı:

"Perişan ettiler, Türkiye'yi, çiftçimizi batırdı, halkımızı batırdı böyle bir insan olur mu ya? Geçen de İYİ Partiden geldi onlara da dedim. Ağzımızı açamıyoruz, kolumuza kelepçeyi vurup götürüyorsunuz dedim. Ağzımızı da bantlıyorsunuz cezaevine atıyorsunuz dedim çarşının ortasında. Böyle bir sistem olur mu? Türkiye Cumhuriyeti bu hale gelecek miydi? Anlatıyorum sana oraya bak ondan sonra çık meydana."

ANKA / Yerel