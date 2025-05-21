Niğde Valisi Çelik'ten Çobanlara Destek Ziyareti

Niğde Valisi Cahit Çelik, daha önce randevu talebinde bulunan ancak sürülerini bırakma imkanı bulunmadığı için görüşmeye gelemeyen çobanları yerinde ziyaret etti.

Konaklı Beldesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Vali Çelik, çobanlarla bir araya gelerek hem onların taleplerini dinledi hem de hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Saha ziyareti sırasında çobanlık yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Çelik, kırsalda yaşamın zorluklarına rağmen emeğiyle ayakta duran vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Çobanların talep ve beklentilerini dinleyen Vali Çelik, ziyaret sırasında bölgedeki çocuklarla da özel olarak ilgilendi, onlara kitap hediye etti. - NİĞDE