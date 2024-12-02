Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Köy Ziyareti

Niğde Valisi Cahit Çelik ; Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz ve Alihoca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Program çerçevesinde ilk olarak Horoz Köyü'ne giden Vali Çelik, Horoz İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim gören ilkokul ve ana sınıfı öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere, Ebubekir Hazım Tepeyran tarafından kaleme alınan 'Küçükpaşa' kitabını hediye eden Vali Çelik, öğrencilerin derslerine katıldı, onlarla keyifli vakit geçirdi. Ayrıca okulda incelemelerde bulunarak fiziki şartları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında Horoz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik; köy evinde gerçekleştirilen toplantıda elektrik, su ve köyün diğer ihtiyaçlarıyla ilgili vatandaşların taleplerini dinledi. İlgili kurum ve birim amirleriyle birlikte talepleri yerinde inceleyerek çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Vali Cahit Çelik'in bir sonraki durağı ise Alihoca Köyü oldu. Burada da vatandaşlarla bir araya gelerek köyün ihtiyaçlarını ve mevcut durumunu değerlendiren Vali Çelik, vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulundu. Ziyaret programına, Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şenel eşlik etti. - NİĞDE