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Niğde Valisi Cahit Çelik, Kırkpınar ve Taşlıca Köylerini Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kırkpınar ve Taşlıca Köylerini Ziyaret Etti
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Kırkpınar ve Taşlıca köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, köylerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinledi. Vali Çelik, ilgili kurumlarla birlikte çözümler üzerinde istişarelerde bulundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik; Kırkpınar ve Taşlıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, köylerin ihtiyaçlarını ve mevcut durumunu değerlendirirken halkın dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulundu. Vali Çelik; köy evinde gerçekleştirilen toplantıda elektrik, su ve köyün diğer ihtiyaçlarıyla ilgili vatandaşların taleplerini dinlerken ilgili kurum ve birim amirleriyle birlikte talepleri yerinde inceleyerek çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret programına, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve İl Müftüsü Osman Ayas da eşlik etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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